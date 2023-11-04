內地上月平均氣溫偏高　破62年來同期紀錄

中國氣象局周五（3日）舉行記者會，指出上月全國天氣氣候特徵是氣溫偏高，降水偏少，該月全國平均氣溫12.2℃，較常年同期偏高1.6℃，為1961年以來同期最高。預計本月將有5次冷空氣過程影響中國，但總體來說大部地區氣溫仍是偏高狀態。

國家氣候中心副主任賈小龍表示，全國大部地區上月氣溫偏高或接近常年同期，其中東北地區大部及山東大部、內蒙古大部、新疆大部等地偏高2至4℃；內蒙古、新疆、天津和遼寧氣溫均為歷史同期最高；有140個國家氣象站日最高氣溫，突破10月歷史極值。他解釋，主因是今秋以來，歐亞中高緯度地區以緯向型環流為主，中國受高度場正異常控制，冷空氣活動偏弱，導致大部地區氣溫持續偏高；而北方氣溫異常偏高，也造成多地入冬推遲，部分地區遲逾5天。

另外，全國上月平均降水量33.8毫米，較常年同期偏少5.2%。空間分布差異大，東北大部、華北大部、華東中部和北部、華中南部、華南西部及內蒙古大部、新疆中部和南部等地偏少二至八成，部分地區更偏少逾八成，河北降水量為1961年以來同期最少。全國其他大部地區降水偏多，西北地區中部、華南中南部及湖北西部、四川南部等地偏多五成至兩倍，其中青海中東部和廣東西南部偏多逾兩倍。