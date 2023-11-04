撲咬男童至重傷　逾50公斤重雪橇犬遭打死

內地再傳出有孩童被狗咬傷，湖南省邵陽市城步苗族自治縣丹口鎮一名10歲男童周三（1日）放學後，在學校附近被阿拉斯加雪橇犬咬傷。丹口鎮官方人員周四（2日）將涉事狗隻打死。事發後男童先後在5間醫院就醫，截至周五（3日）仍在湖南省兒童醫院深切治療病房內搶救。

受傷男童軒軒（化名）的母親指，由於自己和丈夫遠在廣東深圳工作，軒軒平日由爺爺照顧。她趕回家後了解到，兒子在離校約50米與一隻逾50公斤重的雪橇犬相遇，狗隨即壓在他身上亂咬。幾分鐘後一名老人聽到慘叫，急忙趕來救援，成功用棍子撬開狗嘴並趕走狗隻。軒軒從地上爬起後全身帶血朝家走去，途中與趕來的爺爺相遇並被送往縣城治療。醫院病歷顯示，軒軒多處頭皮裂傷，右側耳廓部分缺失，右側肩部皮膚裂傷。

丹口鎮政府人員稱，狗主陳先生家住學校附近，平常狗是被拴養的，但事發前沒拴好跑了出來。丹口鎮綜合執法大隊負責人稱，丹口是農村所以狗大多放養。軒軒母親稱，狗主墊付了1萬元（人民幣，下同，約1.1萬港元）醫藥費，但治療已花費近2萬元（約2.2萬港元），當地官方人士已到醫院向她表示，會為軒軒的後期治療想辦法。