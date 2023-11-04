大媽追星遇詐騙損失20萬人民幣　檢方起訴8人

上海市靜安區警方去年曾接獲報案指，一名中年大媽疑似遭遇詐騙20萬元（人民幣，下同，約22萬港元），對方以內地演員靳東的身分與女方網戀。直到女方兒子察覺異常後報警求助，才揭發案件，但她被騙後仍說心甘情願。警方循線調查揭發類似「殺豬盤」的網絡詐騙，逮捕9名平均年齡不足30歲的女子，其中8人近日被檢方以涉嫌詐騙罪起訴。

內媒周五（3日）報道，涉事張姓大媽的兒子向警方表示，母親是靳東的忠實粉絲，隨後在短片平台中被拉入該演員的粉絲群組內，並需支付入團費等費用，隨後該演員表示要與她網戀。另一名受騙的李女士表示，自稱是靳東的網民提供身份證等資料，多次以投資等理由，讓她網上轉帳。

警方調查發現，該團夥以王姓女子為首，她曾在一間公司從事類似業務，即在短片平台上冒用明星身份去騙取錢財，遂在辭職後成立空殼公司，招攬多人分工合作。王女等人先進行培訓話術，培養短片帳號，與目標網民打好關係，最後假借「談戀愛」或「投資」的名義誘導對方轉帳。靜安區檢察院審查後認定王女等人詐騙多人逾30萬元（約32萬港元），並將非法所得用於購物消費、發放業務員工資等方面，檢方於上月27日提起公訴。