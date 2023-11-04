山西訂婚強姦案　法院通知律師將延期宣判

內媒早前報道山西大同一對男女訂婚並發生關係4天後，女方突然控告被強姦，男方家屬稱「房本未加名」女方才報案，引發關注。「訂婚強姦案」男方家屬周五（3日）向記者表示，法院通知律師案件將延期宣判。

男事主母親甄女士表示，今年5月1日在中間人見證下，27歲兒子和24歲對象舉行訂婚宴，他們給了女方一半彩禮10萬元人民幣（約10.7萬港元）和一枚7.2克金戒指，她和丈夫還有兒子共同在字據上打了手印，承諾結婚一年後，面積90多平方米的婚房房產證上加上女方名字。至5月2日，按照當地風俗，女方舉行回門宴。當日下午，兩位準新人洞房。甄女士稱，「女方當天讓我兒子立即回家要房本，加上她的名字，把後面迎娶時要給的另外10萬元彩禮給她。當時我們沒有那麼多錢，房本也不在手跟前，她就鬧情緒，告我兒子強姦」。訂婚第4天，也就是5月4日，女孩向陽高縣警方報案稱被小伙強暴。男方家屬認為是房本未加名女方才報案，但女方對此予以否認。

甄女士介紹，兒子5月5號被刑拘，6月26號起訴到法院，8月24號在陽高縣法院開庭，原本9月26號應該宣判，但是法院延期了。律師詢問為甚麼延期，法院說這是重大疑難複雜案件，要延期3個月宣判，估計到12月底會有結果。甄女士介紹，律師已多次會見過她兒子，「我兒子從始至終都從未承認過要承擔刑事責任，我們說的承擔責任是承擔娶她的責任」。