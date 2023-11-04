柯文哲立場反覆　朱立倫喊話：都主戰派就不用合

台灣國民黨周五（3日）為藍白合拋出兩種方案，惟民眾黨總統參選人柯文哲立場反覆，其競選總幹事黃珊珊更透露柯文哲堅持全民調，並準備下周跟副總統人選拍照。國民黨主席朱立倫周六（4日）指本來滿心期待及樂觀，但最終被澆了一盆冷水，直呼「都主戰派的話就不用合了」。

朱立倫今早和國民黨總統候選人侯友宜出席新北市立委參選人林金結造勢大會時稱，早前跟柯文哲講完「日本式」、「德國式」時，柯文哲指自己支持日本模式，且覺得有信心。針對黃珊珊表示，全民調是民眾黨最後的方案，無法再調整。朱立倫指出，民眾黨負責的是柯文哲，跟他談的也是柯文哲，答應日本式的也是柯文哲、改變想法的也是柯文哲，但要繼續談的也是柯文哲，他說：「我尊重主戰派意見，但希望主戰派的能靜下心想想，目標就是為台灣好。」

對於國民黨發新聞稿表示，藍營15縣市首長力挺朱立倫推的兩個方案。朱立倫說，所有縣市首長都很焦慮，因為他們都知道，惟有實現人民願望、符合人民期待才是最重要的，大家期待藍白合。他指原本大家滿心期待了樂觀，但卻被澆了一盆冷水，很多縣市首長有失望、有憤怒，但是大家還是做最大的努力跟期待。

朱立倫周五公布的兩項方案。「日本式」為參考日本自民黨總裁選舉，先以侯柯配對賴蕭配、柯侯配對賴蕭配的民調結果相對比例各佔一半，另一半是邀請藍白合所有在野立委參選人進行不記名秘密投票。「德國式」則參考德國選舉方式，把侯柯配和柯侯配對民進黨組合的民調佔一半，再把國民黨和民眾黨互比的政黨支持度民調佔另一半。惟柯文哲先後謝絕上述新方案，稱他堅持要通過比民調來決定正副總統組合，並指若民調在誤差範圍內，無論勝負他都會當副手，全力為政黨輪替努力。