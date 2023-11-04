駐中央外辦紀檢監察組長指　外交幹部被滲透策反風險較高

內媒周六（4日）報道，最新一期《中國紀檢監察》雜志刊發了中共中央紀委國家監委駐中央外辦紀檢監察組組長張際文的署名文章。他指出，外交外事幹部是對外工作的主力軍，但被滲透策反和拉攏腐蝕的風險相對較高。

張際文在文中介紹，調研發現，當前各綜合監督單位不同程度存在風險隱患，既有共性特征，也有個性特點，大體可分為政治風險、廉政風險、管理風險。政治風險方面，文章指出，有落實「兩個維護」不到位的風險，包括失泄密及被滲透被策反的風險，以及落實管黨治黨責任不力的風險。

在廉政風險方面，文章提及，「四風」問題反彈回潮的風險不容忽視，同時還有違規用權及權力尋租的風險，主要是違規使用對外交往權、外事活動聯絡權等權力和利用上述權力設租尋租的風險；以及「以外謀私」的風險，主要是利用手中積累的外事資源、人脈資源牟取私利的風險。管理風險則包括，幹部失管失控的風險、幹部選拔任用不規範的風險，以及工作失職失責失察的風險。

張際文分析，風險隱患背後的原因主要有5個方面，包括思想認識存在不足，管黨治黨責任壓實不夠，風險防控體系建設不夠健全，制度執行力約束力有待強化，以及監督工作存在薄弱環節。文章最後強調，要始終堅持底線思維，打好防範化解對外工作領域風險主動仗；要深化思想教育，提高風險防控自覺；強化壓力傳導，壓實風險防控責任；扎緊制度籠子，築牢風險防控堤壩。