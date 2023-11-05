男子捲命案後潛逃　27年後回國奔喪落網

四川省資陽市雁江區西門市場在1996年8月曾發生一宗殺人案，1名男子在打鬥中被人多刀刺死。當地警方多年來努力不懈，已讓3名疑犯投案自首，但仍有1人在逃。內媒上周六（4日）報道，最後1名疑犯亦終於在5月被抓獲歸案。餘某東涉嫌故意殺人罪一案目前正在法院審理之中。

資陽市公安局雁江區分局指，餘某東在作案後偷渡去了緬甸並改名換姓，成了一個地方武裝小頭目的貼身隨從，參與經營賭場和收取電信詐騙園區的保護費，更在當地從事廢舊物資的收購等生意，家底頗豐。警方多年偵查發現，一名叫蒲某某的男子即是餘某東，他長期在緬甸生活，因其妻是雲南普洱市孟連縣人而偶爾回國。警方得知他回國為其岳母奔喪後，隨即派出資陽市、雁江區兩級公安機關警力，於5月趕赴雲南孟連縣將其抓獲。餘某東原定隔天便回緬甸。

雁江警方當年調查得知，當年餘某東姊姊和29歲死者周揚（化名）姊姊，是市場內同做水產生意的仇家。當日兩家相約協商解決糾紛，但雙方都私約幫手，協商從口角升級為打架。周揚在混亂中被餘某東一方捅死，自此遺下妻子與當時4歲的女兒。