農民亂燒垃圾　附近1600名中學生遭殃

內媒上周六（4日）報道，上海市川沙新鎮川沙中學近日有多名學生及家長向媒體求助，稱全校38個班級1,600名學生中有不少都出現咳嗽和喉嚨痛等症狀，經內媒調查，發現是學校附近村民違規焚燒秸稈及生活垃圾所致。該鎮綜合行政執法隊隊員周冰清指，部分村民違反了露天焚燒桔梗的情況，責令整改。根據《上海市大氣污染防治條例》，可以處500元至2,000元人民幣（約536至2,144港元）的罰款。

據學生和家長反映，從8月起每天早晚學校附近都會飄來濃烈的焚燒塑膠的氣味，在操場上還能清晰地看到陣陣白煙。因此懷疑學生的咳嗽、喉嚨痛跟這些學校附近的煙霧有關。有家長表示，孩子周末不用回校喉嚨就好了。內媒指，中學附近的自然村落及農田雖然設有農業垃圾投放點，但不少村民貪圖方便就地焚燒垃圾。而灰燼中除了麥稈，還混有生活垃圾，甚至還混燒了泡沫盒、塑膠瓶和化肥包裝袋等。附近村民則抱怨，收垃圾的人1天才來1次，因此自己悄悄燒掉更方便，更直認是因為偷懶。

該鎮城南社區黨委副書記陸小鳳指，一直在強調堅決禁止、杜絕焚燒秸稈，但種地的大多是老人，習慣了焚燒施肥的觀念。該鎮農業發展辦負責人亦指，為了更好地處理農村廢棄物，鎮上聘請了第三方機構清運、回收，每年也投入了大量財政資金。屬地負責人表示，後續會在焚燒易發點位增設閉路電視，對屢教不改的村民頂格罰款，同時關心和安撫川沙中學師生。該鎮副鎮長張琴也表示，要加強對大爺大媽生活習慣的引導。