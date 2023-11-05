廣東今年地震較往年頻繁　專家稱仍在正常範圍

廣東江門市恩平市上周六（4日）晚上7時24分發生4.3級地震，廣東省地震局表示，本次地震震央位於廣東省江門市恩平市大槐鎮附近，截至同晚8時，共發生5次餘震，最大為1.3級。今年以來廣東發生2.5級以上地震16次，其中震級最大是10月23日在汕頭市南澳縣海域發生的5.0級地震。有專家稱，目前廣東省地震活動仍在正常範圍。

廣東省地震局稱，江門市恩平市在本次地震央震感強烈，廣州、深圳、澳門、香港、東莞、佛山、陽江、湛江、茂名、中山、珠海均有震感。根據國家地震科學數據中心數據，今年以來廣東河源共發生地震8次，佛山3次，陽江2次，湛江、汕頭、江門各1次。另數據顯示，今年發生在廣東的地震較往年頻繁，2022年廣東發生2.0級以上地震7次；2021年5次，2020年7次，2019年、2018年均為6次。有網民質疑地震頻率是否增加。

廣東地震台副台長王力偉早前表示，從現有數據判斷，目前廣東處於地震活動第二個大周期的第5地震活躍幕，進入地震相對活躍階段，但從廣東省乃至華南地區看，目前的地震活動仍處於正常範圍。廣東地處東南沿海地震帶的中段，全省18個沿海地級市大都位於地震活動相對活躍的區域，但華南板塊在新構造運動期間比較穩定，廣東52年來發生近6萬次地震，絕大多數是3級以下。在廣東，河源是高頻發地震區，52年來共發生地震近3萬次，其次是陽江、汕頭、韶關，江門排第5位。