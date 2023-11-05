冷空氣影響內地斷崖式降溫　哈爾濱機場取消航班

受強冷空氣將陸續影響，內地自周日（5日）起一連三日大部分地區氣溫料急跌，其中東北、江淮等部分地區降溫幅度將達12℃至14℃，局部地區降溫或超過16℃，東北局地或現極端降雪。為應對極端天氣，黑龍江哈爾濱機場周日宣布提前取消39班航班。

天氣監測顯示，周日上午5時較上周六（4日）上午5時，甘肅西部、內蒙古中西部、青海南部等地出現降溫 8℃至12℃，局地降溫幅度逾14℃。周日至周二（7日），強冷空氣將繼續對內地中東部大部分地區帶來大風降溫天氣。其中，內蒙古、吉林、遼寧、江蘇等地局部地區降溫可達16℃以上，最低氣溫在周二早晨出現，最低氣溫0℃線將位於河北北部、北京南部、山西南部至陝西關中平原、甘肅東南部一帶，長江中下游沿江大部地區最低氣溫將降至10℃左右。中央氣象台周日早上同時發布暴雪橙色預警、寒潮藍色預警、強對流天氣藍色預警、大風藍色預警。

根據黑龍江省氣象局消息，周日晚至周一（6日）該省東部地區有大暴雪、雨雪冰凍天氣，局地降雨量將突破歷史同期極值。哈爾濱機場今起一連三日有凍雨，小到中雪，短時大雪且伴有東北大風、道面結冰和吹雪天氣。為此，該機場運管委組織召開聯席會議，周日全天原定計劃執行航班387架次，已取消39架次，剩餘348架次。