借懷孕逍遙法外6年　犯罪團夥主腦落網

內媒周日（5日）報道，湖北省黃石市鐵山區公安分局日前經纈密偵查、多方調查取證，徹底摧毀了一個暴力虛開增值稅的犯罪團夥，挽回經濟損失2,000多萬元（人民幣，下同，約2,144萬港元），其中主犯一度利用懷胎十月等理由逃避法律制裁，連續惡意懷孕逍遙法外6年。

警方最早在2016年6月在對黃石一家紡織企業開展偵查工作時，掌握到東莞市、廣州市兩家紡織服裝企業有涉嫌虛開增值稅專用發票的重大嫌疑，涉案金額高達2個多億（約2.1億港元）。在警方努力下，犯罪集團40餘人先後落網，47歲的幕後主犯劉某在2017年8月主動投案自首。警方原本以為她是因為悔悟才投案，不料在準備將其收押之時，發現其身懷有孕，因而只能採取取保候審強制措施。她其後又故技重施，多次通過懷孕避免刑罰。

為盡快將劉某抓獲歸案，警方對劉某的資金流等展開分析研判，在鎖定她的活動軌迹後，迅速制定抓捕方案，對其展開抓捕行動，至上月23日終於將她抓獲。由於警方早已掌握大量事實證據，劉某最終如實供述了自己的犯罪事實。她稱：「這些年我整夜整夜都睡不好，現在我覺得自己得到了解脫。」