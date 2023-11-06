女童遭猥瑣患中度抑鬱　涉案超市老闆行拘9日

河南省開封市尉氏縣一名14歲女童趙萌（化名）近日到超市購物時遭老闆賈某民猥瑣，賈某民被尉氏縣公安局行政拘留9日。趙萌因事件患上中度抑鬱及恐懼症，父親趙澤（化名）不滿處罰過輕，多番要求警方進行行政覆議，目前未有結果。

內媒周日（5日）報道，趙澤透露自己與賈某民相熟，對方更是縣政府某單位的公職人員。趙萌當天上午去小區門口的超市買擦膠，回家後向父親哭訴，賈某民對她又親又抱，並着她不要告知趙澤。賈某民矢口否認猥褻行為，並拒讓查看監控，趙澤報警後，賈某民妻子無意中透露丈夫有前科。趙澤在警方陪同下翻查監控發現，老闆把趙萌叫到店內書畫室後強行對其摟抱、親吻、摸胸，縱使趙萌6次掙扎仍未息止。賈某民希望賠償2萬元人民幣（約2.14萬港元）和解。

尉氏縣公安局認為賈某民行為嚴重，以猥褻行政拘留9日。趙澤不滿處罰結果，要求警方對案件進行行政覆議不果，及去縣政府和縣信訪辦投訴，均未獲回覆。轄區派出所相關負責人上周五（3日）表示，老闆妻子否認丈夫有前科，警方亦未查到相關情況，並稱猥褻行為只有幾分鐘。