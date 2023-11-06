福建推便利台胞出入境措施　明年元旦實施

中國大陸出入境管理局周一（6日）表示，為貫徹落實支持福建探索建設兩岸融合發展示範區，該局研究推出10項出入境政策措施，並將於明年1月1日起實施，進一步促進閩台人員往來、便利台胞在閩居住生活，深化兩岸各領域融合發展。

新措施實行台灣居民來往大陸通行證（即台胞證）「網上辦」、「口岸辦」、「集中辦」，台胞來閩實現「想來即來」；推動在廈門設立出入境證件製作中心，廈金、福馬「同城生活圈」人員辦理出入境證件時限由7個工作日縮短至5個工作日。在對台客運口岸增設資訊採集點，方便自願留存資訊的台胞使用邊檢快捷通道，同步實現「一地備案、全國通用」；推出往來閩台船舶（包括台灣漁船、小額貿易商船）進出港邊檢手續網上預報預檢，提供24小時邊檢通關保障。

措施明確申請在閩定居的台胞，可以向擬定居地縣級以上公安機關出入境管理機構提交定居申請，審批時限由20個工作日縮短至10個工作日。同時擴大台胞證聯網核驗服務範圍，來閩短期旅遊、探親、商務的台胞持用台胞證也可享有交通出行、電子支付等公共服務便利；允許台胞人才帶外籍家政服務人員入境和停居留，方便在閩安居安業。

台灣交通部日前透露將於明年3月1日起恢復旅行社組團赴大陸旅遊，該部部長王國材周一指出，目前兩岸航點有10個直航點、13個包機點，若包機點運量穩定，將會恢復直航，目前已請民航局研議。有關恢復安排的細節，王稱會於明年農曆新年前宣布。由於組團需要3個月時間，交通部已請旅遊業界開始與合作酒店和在地接地社、旅遊巴等談好合作安排。