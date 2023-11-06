寒潮襲內地東北　降雪量或破歷史同期極值

內地寒潮殺到，周一（6日）東北地區降雪進入最強時段，局部地區降雪量或突破歷史同期極值。黑龍江周日（5日）下午已發布暴雪紅色預警，該省牡丹江、雙鴨山和七台河3市同日啟動重大氣象災害（暴雨）II級應急響應。因應大雪來襲，東北多地發出停課、停航、停運等通知。

中央氣象台周一早上繼續發布暴雪橙色預警，預計當日內蒙古、東北地區大部分地區有中到大雪或雨夾雪，其中黑龍江東北部和南部、吉林中西部局部地區有30至40毫米特大暴雪。隨着寒潮東移南下，西北地區東部、華北、黃淮、江淮及內蒙古中部、遼寧西部等地周一料降溫6℃至12℃，局部地區或降溫14℃以上。周一至周二（7日）降溫重心將向東、向南轉移，東北、華北、江淮等多地氣溫或刷新下半年來新低。哈爾濱周一日間最高氣溫或僅有-2℃，這是當地下半年來最高氣溫首次跌破0℃，周二最高氣溫料將續跌至-6℃。

針對可能發生特大暴雪，黑龍江牡丹江市公路客運服務中心周日下午5時停運全部班線，市交警部門同日下午5時50分起，全線封閉牡綏高速、鶴大高速（牡林段、牡復段）；市教育局宣布市區各中小學、幼稚園周一停課。雙鴨山市決定自周日晚11時至周二晚11時停課、停工、停產、停運、停業。遼寧省周日發布寒潮暴雪黃色預警，瀋陽鐵路局部分旅客列車周日至周二臨時停運或調整運行區段，朝陽市教育局宣布全市中小學、幼稚園周一停課；吉林省長春市中小學周一則改為網上授課。北京懷柔喇叭溝周日晚也開始飄雪，為確保市民溫暖過冬，北京周一凌晨零時啟動供暖。