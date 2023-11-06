首批1.5萬噸巡洋艦將下水　中國海軍料進入巨艦時代

內媒周日（5日）轉發軍事評論稱，在解放軍首批8艘055型導彈驅逐艦全部服役後，排水量高達1.5萬噸的第二批055型導彈巡洋艦也即將下水。有軍事分析人士稱，這是中國打着驅逐艦的名義建造的一批導彈巡洋艦，對解放軍海軍實施「近海防禦、遠海護衞」戰略具有重要意義。

報道稱，在防空反導能力突出的055型驅逐艦大量服役後，無論是以其為核心組建的水面艦艇戰鬥群，或是加入航母戰鬥群作為護航艦艇，都大幅提升中國海軍的整體作戰能力。055型驅逐艦可為航母戰鬥群和水面艦艇戰鬥群撐起「空中保護傘」，為其在遠海大洋任務提供保證，也是航母戰鬥群「帶刀侍衞長」。而在高速建設055型驅逐艦的同時，解放軍海軍也在建造各類排水量遠超1萬噸的大型艦艇。

一直以來，美國海軍艦艇裝備水準相對中國海軍保持了絕對優勢，被指常年打着航行自由的幌子在南海挑釁中方防衞底線。但隨着遼寧號、山東號航母，以及052C和052D型導彈驅逐艦等解放軍現代化艦艇相繼服役，美國海軍開始感到壓力。雖然美國海軍憑藉龐大的航母戰鬥群和數量眾多的伯克級神盾驅逐艦，仍底氣十足，但內媒指有了055型軍艦與下一代國產航母，再加上095攻擊核潛艇、901補給艦、052D驅逐艦和054B型導彈護衞艦，中國進入巨艦時代，解放軍航母編隊可毫無阻礙地遠征全球。