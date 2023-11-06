阿爾巴內塞訪北京天壇　強調中澳關係重要

正在訪華的澳洲總理阿爾巴內塞周一（6日）到訪北京天壇，他形容兩國關係重要，強調澳洲政府對華關係的原則是在能合作的地方合作，在必要的地方保持分歧。他周一至周二（7日）將分別與多名中國領導人會晤，他周日（5日）稱是為了建設性的對話，也是為了兩國之間的進步和友誼。

澳洲已故前總理惠特拉姆50年前歷史性訪華並參觀北京天壇，阿爾巴內塞今次亦在澳洲外長黃英賢和中國駐澳大使肖千陪同下來到天壇，稱指這些年來兩國關係發生了變化，兩國所在的地區也出現戰略競爭。他強調，澳洲對待中國與其處理所有國際關係一樣，均保持一致、尊重以及直截了當，並通過外交解決問題。他亦承認，澳洲致力於美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS），認為符合澳洲利益，也是促進地區安全、和平和穩定的重要途徑。

阿爾巴尼斯周日抵達上海時表示，相信只要中澳能合作，就符合兩國利益。被問及會否成為中美之間的調解人或橋樑，剛結束訪美的他認為中美關係改善是好事，兩國對話非常重要，但不認為他們需要一個中間人來這樣做。他又透露，中澳正討論大熊貓「網網」和「福妮」明年歸還中國的事宜，坦言希望牠們能留在澳洲。