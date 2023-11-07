女子參加封閉減肥營暈倒　報警發現涉違規

內地女子顧西（化名）早前在山東臨沂一間機構參加封閉減肥訓練營，一次訓練結束後暈倒15分鐘，期間無人施救。她事後向教練投訴，反遭對方推卸責任，雙方發生爭吵。顧西報警後發現該機構出現多項違規問題，事後向當地市場監管部門投訴。

內媒周一（6日）報道，顧西在一次動感單車課後暈倒，教室空無一人，直到自己恢復清醒。她報警後翻查閉路電視，發現暈倒期間有數人經過，但對方並無上前施救。該機構事後曾承諾退還兩個月學費和免費贈送一個月訓練時間，但隨後又反口拒絕退款。直到此時，顧西才發現該機構於2021年第一次舉辦訓練營時並無營業執照，消防設施不齊全，教練又在家自製餐飲送到營地，煮食環境是否衞生存疑。

顧西透露，訓練營實際情況與廣告不符，該地位處偏僻，住宿環境惡劣，入營後並未兌現承諾為學員做單獨體檢，未能為她們度身訂造減肥計劃。顧西受訓一個多月後，出現情緒不穩定、睡前哭泣等情況，另有女生嚴重脫髮、月經紊亂、停經、經期縮短等。顧西第一次受訓已減重40公斤，但結束後恢復日常生活飲食，體重在一年內反彈。其後她再次入營訓練，直到此事發生才離開。