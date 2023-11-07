企業5995萬人民幣存款失蹤　疑遭銀行私自挪動

江蘇省一間銀行近日在用戶不知情下，將帳戶存款提供兩間企業進行承兌匯票。內媒周一（6日）報道，涉事用戶曾在該銀行存入6,000萬元（人民幣，下同，約6,581萬港元），其中5,995萬元（約6,576萬港元）被挪用，銀行至今仍未作出任何回應。

報道指，湖北超卓航空科技股份有限公司今年3月30日將資金存入招商銀行股份有限公司南京城北支行，打算從存款利息獲利。該銀行支行卻將存款劃入保證金存款帳戶，並利用該公司名義向兩間企業提供承兌匯票。截至上周六（4日），合計5,995萬元的銀行承兌匯票顯示已承兌，承兌日期為3月30日，對應票據狀態為「票據已結清」，其餘銀行承兌匯票的票據狀態為「票據已作廢」。該銀行支行上月7日將上述金額從超卓的帳戶劃出。

超卓上周六發公告，表示對銀行操作不知情，獲提供承兌匯票的兩間企業與超卓沒有任何關聯關係和業務往來，該公司亦未與上述兩間公司簽訂過任何協議。超卓已向南京市公安局經偵支隊報案，並通過國家金融監督管理總局江蘇監理局提出檢舉。