佳木斯體育館坍塌釀3死　警控制俱樂部負責人

黑龍江省齊齊哈爾市去年7月發生中學體育館塌頂事故，造成11人死亡。周一（6日）該省佳木斯市樺南縣再有體育館房部分坍塌，造成3人死亡。縣政府周二（7日）凌晨稱，事故現場救援已完成。發生事故的場館隸屬於樺南縣新陽光健身俱樂部，俱樂部負責人事後已被警方控制。樺南縣委宣傳部工作人員稱，體育館坍塌與降雪有關。報道指，事發前3個月，該縣縣長曾往涉事體育館檢查安全情況。目前事故原因正進一步調查中。

報道指，事發於周一晚上7時40分左右，該採用2層框架結構、建築面積約2,000平方米的體育館西側2樓籃球區域突然坍塌，坍塌面積約500平方米。當時現場共有7人，其中3人自行脫險，1人輕傷，餘下3人被困。之後消防、公安等相關部門趕往現場搜援。現場附近商戶表示，事發時曾聽到巨響。樺南縣人民醫院表示，截至當晚9時已接收2名傷者，均為學生，生命體徵平穩，意識清醒，其中一人骨折。該縣氣象台當日上午8時34分起發布暴雪橙色預警信號，過去6小時該縣降雪量達10毫米以上且降雪持續。中央氣象台周一表示，當日東北地區降雪進入最強時段。

樺南縣委宣傳部工作人員早前受訪時表示，涉事體育館全稱樺南縣悅城廣場全民健身體育館。據樺南縣政府網站消息，今年7月24日下午，樺南縣委副書記、縣長程顯峰曾到事發體育館視察安全工作落實情況。上周六（4日）上午，該縣召開防範應對當前極端天氣工作會議，縣交通局、農業農村局、住建局等部門匯報了工作準備情況，並進行安排部署。