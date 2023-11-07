華籲以解除加薩封鎖　強調人道法紅線不容觸碰

中國常駐聯合國副代表耿爽周一（6日）在聯大第四委員會審議聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處工作時發言，強調國際人道法規定的紅線不容觸碰。他再次呼籲以色列解除封鎖、撤銷緊急疏散令，盡快恢復加薩地帶水、電、食品、燃油供應，停止對加薩地帶民眾的集體懲罰。

耿爽表示，此輪以巴衝突已持續一個月，薩沙地帶戰火肆虐，前所未有的人道災難正在上演，近東救濟工程處對於230萬加薩民眾而言是最後避難所。中方譴責一切針對平民的暴力和襲擊，反對一切違反國際法的做法，強調醫院、學校、難民營等民用設施都不應該成為軍事行動目標，國際道義和人類良知的底線不能失守。

中方對加薩地帶嚴峻人道局勢深表關切，讚賞埃及等地區國家和聯合國秘書長古特雷斯為開闢人道救援通道所作努力，呼籲以色列為拉法口岸全面有效運轉創造條件。中方近期也通過近東救濟工程處等渠道，向加薩地帶提供緊急現匯和人道物資援助。中方支持將立即停火作為壓倒一切的優先目標，呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，就重啟和落實「兩國方案」達成新共識，明確具體步驟。