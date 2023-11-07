響應國家戰略　中國人民大學成立國家安全學系

為落實總體國家安全觀，健全國家安全體系，構建國家安全人才基礎，國務院學位委員會、教育部於2020年12月正式批准設置「交叉學科」門類下「國家安全學」一級學科。為響應國家重大戰略需求，中國人民大學近日決定在國際關係學院下設立國家安全學系。

據了解，國家安全學系主要培養國家安全思想與理論、國家安全戰略、國家安全治理等方向的博士研究生，以及國家安全戰略與政策、國家安全管理與保障等方向的碩士研究生。在人才培養上以政治學為基礎，推動與公共管理、法學、經濟學等學科的跨學科培養，探索與網絡安全、大數據、人工智能等領域的文理交叉。現有師資主要來自國際關係學院相關係所。此外，學校相關院系的師資也共同參與國家安全學學科建設和人才培養。

中國人民大學近日舉辦國家安全學學科建設研討會暨中國人民大學國際關係學院國家安全學系成立大會上，校長林尚立指出，國家安全學學科建設要立足於服務國家重大戰略、拓展學術研究領域、培養新型人才的定位，把握中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，為國家發展與世界秩序作出貢獻。