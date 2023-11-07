手機無故遭法庭扣押　女律師突發心臟病入院

曾是全國人大代表的內地女律師遲夙生，周一（6日）到法院辯護，休庭時發現手機失蹤，於是向法院詢問，卻遭法警和公安強行扣留在法院，期間遲夙生突發心臟病緊急送院，目前仍留院觀察。據指，遲夙生的手機是遭法院扣押，原因是她拍攝空法庭的照片，不過其所屬律師事務所對此否認。

黑龍江夙生律師事務所周一在微信公眾號通報，當日遲夙生在雲南宣威法院出庭辯護，下午休庭時在法院設置的手機櫃取手機時，發現手機失蹤，向看管手機櫃的法警詢問，對方卻不置可否。遲夙生再向審判長法官詢問，對方語帶嘲諷叫她報警。後來法院大批法警和公安特警強行將遲夙生扣留在法庭內，關上大門，不允許其他律師同行探視。而在遲夙生被帶走的過程中突發心臟病，由救護車送往宣威市第一人民醫院，經診斷為心肌缺血，醫生表示有猝死危險。

夙生律師事務所指宣威法院無故扣押遲夙生的手機，是因為該法院認為她在未到開庭時間，法官也未到庭宣布開庭的時候，拍了張空法庭照片。但遲夙生在法院開庭前已經將手機存入法院專用手機櫃中，整個庭審過程也未取出手機和使用。夙生律師事務所表示，對宣威法院無視法庭規則，無故侵害律師權利的行為表示強烈譴責，並將依法啟動向有關機關投訴和控告。周二（7日）該律師事務所稱，仍無法與遲夙生直接聯繫，而目前她在醫院也無人陪護。