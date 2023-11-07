打賞女主播逾200萬人民幣　男子挪用公款遭客戶追討

重慶市一名伍姓男子近年沉溺網絡世界，在陌陌交友平台上豪氣打賞美女主播，僅9個月時間，就為對方花費高達逾200萬元（人民幣，下同，約217萬港元）。惟伍男的錢財一半是公司公款。對挪用客戶金錢，最終令自己5家公司陷入財困，他感到後悔。事後他想向女主播討回打賞資金，卻被冷漠拒絕。

內媒周一（6日）報道，伍男自今年2月開始沉迷玩網上交友平台，期間多次打賞兩名女主播「橋邊姑娘」和「你的璐寶」，還發展到互加私人微信，希望有機會發展成現實中的戀人。伍男曾在直播間「打PK（主播收禮物價值比賽）」環節，往往一晚會花數萬元。伍男表示，女主播曾向他暗示要發展成男女朋友關係，女方曾用「老公」等親暱字眼稱呼他。

陷入財困的伍男遭客戶追討欠款，於是通過媒體聯絡女主播，希望對方能退還部分打賞讓他渡過難關。惟兩名女主播堅決拒絕，稱與伍男只是普通朋友，是對方自願打賞。其中一人將伍男拉入黑名單，另一人則拒接他的電話。伍男表示，在「交往」過程中，女方不斷誘導他打賞支持，想不到現在卻「翻臉不認人」。有律師表示，成年人向主播打賞，在法律上認定是贈予，之後要撤銷贈予的可能性。