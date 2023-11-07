哈爾濱暴雪致列車停駛　男子凍死街頭

黑龍江周一（6日）開始下暴雪，哈爾濱市內9個縣市降雪量超過歷史同期極值。因應暴雪，中國鐵路哈爾濱集團公司近日亦採取旅客列車停運、調整運行區段等措施。另該省七台河市勃利縣一名男子凍死街頭，社區工作人員表示，懷疑男子是非正常死亡，警方已介入調查。縣政府新聞辦周二（7日）通報，確認該男子已死亡，死亡地點在其家門口附近。

勃利縣周二有路人發現雪地上躺着一名男子，當時已無生命迹象。當地警方接報到場後確認該男子已死亡，死亡地點距離其家僅十幾米遠。而該名男子非流浪人員，而是某公司正式員工，當日因傷在家休養，事前曾有飲酒行為。

哈爾濱市暴風雪至周二一早基本結束，上午8時起已解除暴雪紅色和大風藍色預警信號。市氣象台統計，自周日晚上8時至周二上午8時，哈爾濱市22個站降雪量超過30毫米，已達24小時特大暴雪量標準；最大降雪量出現在賓縣鳥河，達到53.7毫米。自周日開始，中國鐵路哈爾濱集團公司根據雪情採取動態調整運輸方案，周二從當地開往瀋陽和大連等方向51趟旅客列車停駛。另由於目前正值秋收晾曬糧食階段，當地緊急清理1,500多處糧堆的積雪。