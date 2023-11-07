取消外國公文書認證要求的公約　今起在中國生效

中國自今年3月8日正式加入《取消外國公文書認證要求的公約》，公約於周二（7日）在中國生效實施。此是海牙國際私法會議架構下適用範圍最廣、締約會員最多的國際條約，旨在簡化公文書跨國流轉程序。

中國外交部發言人汪文斌周二發布消息稱，當日在北京舉行《取消外國公文書認證要求的公約》在中國生效暨附加證明書首發儀式。自周二開始，中國往來其他締約國使用的公文書，僅需辦理公約規定的附加證明書，即可在中國或其他締約國使用，毋須辦理相關領事認證。此舉將大幅節省中外公民和企業的辦證時間和經濟成本。

另針對一帶一路共建國家欠中國超過1萬億美元（約7.8萬億港元）貸款的問題，汪文斌周二回應稱，所謂「中國製造債務陷阱」的論調，不過是某些勢力為干擾破壞中國同發展中國家合作而編織出來的話語陷阱，是違背經濟常識，不談債務對經濟社會發展的促進作用，光講負面作用，甚至描繪成破壞發展的洪水猛獸，是無知和外行的表現，亦違背客觀事實。汪文斌指出，沒有一帶一路合作夥伴認為中方製造債務陷阱，散布相關言論的少數西方國家，他們主導的多邊金融機構和商業債權人，是發展中國家的主要債權方和償債的壓力源，他們應當為緩解發展中國家的債務負擔作出實質性的貢獻。