南郊觀象台錄-2.2℃　今年下半年首次跌破冰點

內地東北地區近期降雪頻繁，周二（7日）降雪稍歇，周三（8日）部分地區或再有大到暴雪。本周還將有兩股冷空氣影響中國，本周後期中東部多地氣溫將再創下半年來新低。周二清晨北京最低氣溫跌破冰點，是今年下半年來首次。

東北等地周一（6日）出現今年下半年來範圍最廣、強度最強的降雪天氣。監測顯示，吉林中部、黑龍江東部、內蒙古東南部等地出現降雪（雨）或雨夾雪25至49毫米，最大積雪深度5至15厘米，黑龍江中東部、吉林中部等局部地區更達20至43厘米。受新一輪冷空氣影響，東北地區周三將再有降雪，其中吉林中西部、黑龍江南部局部地區有10至14毫米大到暴雪。周二至周四（9日），冷空氣主要影響北方，周五（10日）至下周一（13日），中東部氣溫普遍下降4℃至8℃，南方局地降溫可達10℃以上，河北石家莊、山東濟南、河南鄭州最低氣溫或降至0℃以下。

周二上午5時，北京南郊觀象台氣溫低至-2.2℃，是當地今年下半年氣溫首次跌破冰點。未來三天，北京天晴間中多雲，氣溫持續低迷。今明兩日氣溫介乎0℃至10℃，周四受新一股冷空氣影響，氣溫跌到-2℃至8℃。