網紅蕾菈終認吸大麻　偕夫拍片道歉　求輿論勿傷害孩子

台灣多名網紅涉毒，其中蕾菈夫婦（即湯宇及蕾菈二人）因涉嫌持有大麻，在周一（6日）上午遭到新北警方逮捕，接受地檢署偵訊後無保請回。夫婦倆曾否認有吸食大麻，但兩人在周二（7日）晚發布一段逾8分鐘的影片，蕾菈在片中聲淚俱下道歉，終承認有吸食大麻。

蕾拉在放於自己社交平台Instagram帳號的影片中，痛哭承認說謊，她說：「在第一時間，我否認了一切，那是不對的、是違心的，我常常都說，我們都應該要面對最真實的自己，所以我想要向所有人承認我的錯誤，我做了全天下的媽媽都不該做的事情」，她承認自己確實有吸食大麻的行為，不管是在台灣還是泰國都有，並承認犯錯，又指自己說謊的原因是不想自己的孩子受到傷害，而道歉是因為想教育孩子誠實是最重要，又說會接受「所有後續發生的事情」，接受「司法對我一切的判決，也願意接受所有社會大眾對我的輿論」。蕾菈承諾不會再犯，表示：「我很抱歉，對不起我說了謊，對不起我吸了毒，我也不會再做這些事情」。

坐在蕾拉身旁的湯宇也承認犯錯，表示經過這兩天的沉澱，「我跟我的妻子決定好好的面對未來所有的事情，我們不會找任何理由，因為我們就是做錯了，那現在呢就是會接受所有的批評」，亦會一併接受所有司法程序，並向所有喜歡他們或是支持着他們的人道歉說：「真的很對不起你們，我們做了這麼不好的事情」。蕾菈之後說，希望公眾的言論不要傷害孩子，在她女兒面前「不要對她說你的媽媽吸毒這些話」。

影片附有一篇道歉聲明：「關於新聞誤刊想做以下說明，我們絕對沒有從泰國攜帶任何毒品入境或走私，也從來沒有在孩子面前有吸食的行為，請新聞媒體能夠高抬貴手，再次感謝大家，也很抱歉浪費了這麼多社會資源。謝謝大家對於我們的批評指教，我們都接受，希望大家有任何評論都請針對我們，不要提到孩子們，再次向社會大眾道歉，對不起，我們錯了」。