大學分配助學金風波　舉報者不認同校方自查

天津中德應用技術大學早前爆出助學金分配不公風波，例如低保戶未獲發助學金，反而由有高消費行為同學取得。面對校方周一（6日）強調不存在國家助學金名額遭「擠佔」，舉報此事學生表明不認可學校自查結果，認為應由第三方展開調查。

天津中德應用技術大學在通報表示，事件傳出後，學校組建工作專班，調閱檔案材料，並向相關師生深入了解。經查，舉報此事學生大一、大二均獲二等國家助學金，而大三學年經綜合評定，也擬獲二等國家助學金，有關結果亦已於上月底公示。

針對有舉報人自稱「孤兒」，通報指在校生中所有經民政部門認定孤兒均已享受到國家資助。至於舉報中存在高檔消費行兩名獲助學金學生，經查其家庭條件及個人情況均符合困難生資助條件，未發現材料造假情況及「濫職及濫用職權」問題。至於舉報影片中所指高檔「生活品」，實為上述學生勤工儉學收入所購買或親屬所贈，其高消費行為經核查不屬實。

對於上述調查結果，再次引發質疑，有人指通報中公布事件經過太模糊，例如舉報學生是否一開始時沒有評上，後來才因投訴而獲得名額；還有認為通報應清楚說明舉報人的真實家庭狀況調查。