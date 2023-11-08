與女主播開房遭拍片勒索　寺廟住持停職

四川省成都市一間寺廟的住持近日爆出與女主播發生性關係後被敲詐勒索，涉款320萬元（人民幣，下同，約348萬港元）。成都市民族宗教事務局周二（7日）證實，該住持為成都市蒲江石象寺住持張某，其住持職務已被暫停。針對張某作為住持何以能支付巨款，當局指他自己有一部分資金，其餘部分是借的，具體數目還在核查。

有關張某和女子發生不正當關係的處理，成都市民族宗教事務局工作人員稱，事件肯定要按照宗教事務條例和宗教教職人員管理辦法，進行嚴格處理。待司法機關結案之後，該局會按程序啟動問責。至於張某是否涉及挪用寺廟香火錢，該工作人員稱現在還不能準確地回答，正調查涉案資金來源。按照管理辦法，寺廟香火錢和宗教場所的財務都有嚴格監督。據報張某曾派兩名徒弟出面談判，工作人員則稱具體情況由公安機關偵辦。

內媒周二報道，張某2020年底在直播間選購紅木家具時與女主播蔡某相識，翌年兩人在酒店內發生關係，被蔡某的丈夫錢某發現。錢某於是偷拍張某與其妻發生關係的影片，再向張某敲詐巨款。張某支付其中約120萬元（約130萬港元）後報警，案件周日（5日）在雅安市名山區法院開庭審理，目前未宣判。張某法號釋照杰，曾身兼四川省佛教協會副會長、成都蒲江縣佛教協會會長等職。四川省政協十二屆常委會第二十次會議去年12月審議通過了政協四川省第十三屆委員會委員名單，其中釋照杰為宗教界委員。