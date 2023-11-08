專家：金正恩靠攏中俄發展　情況令人擔憂

美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室前主管、知名朝核問題專家赫克（Siegfried Hecker）周二（7日）指出，北韓領袖金正恩似乎已決定不再追求朝美關係正常化，並選擇攜手中俄謀求發展，形容情況令人擔憂。

赫克在首爾梨花女子大學出席記者會時，被問及北韓是否可能重返無核化談判桌。他引用美國俚語「永不說不」（Never say never），作出從長期角度看不排除平壤重返談判桌的可能性。但他同時悲觀地稱，從北韓近期靠攏中俄的情況來看，顯示其在對話的路上越走越遠。他指出對朝鮮半島而言，比起俄烏戰爭、中東局勢，朝俄進一步密切關係本身是更嚴重的問題。

赫克認為，北韓之所以與中俄走得更近，是因為美國政府作出了政治誤判。他說，從小布殊到奧巴馬、特朗普，美國歷屆政府均在實現北韓無核化問題上遭到失敗。他們遇到危機並由此作出相關抉擇時太過注重政治因素，而忽略了技術性問題。由於對北韓的了解有限，美方作出的大部分政治判斷欠佳，導致以失敗告終。他還對國際社會對朝制裁提出質疑，指出制裁令朝方更偏向於投奔中國，而非與南韓搞好關係；而對朝制裁對防止平壤發展核武器也是毫無幫助。