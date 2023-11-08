嚴重違紀違法　貴州及浙江政協前副主席遭雙開

李再勇（左圖）及朱從玖（右圖）均被開除黨籍及公職。

中央紀委國家監委周二（7日）發布消息，貴州省政協前黨組成員、副主席李再勇及浙江省政協前黨組成員、副主席朱從玖，均涉嫌嚴重違紀違法，被開除黨籍及公職。李再勇所為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，朱從玖亦構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，二人被收繳違紀違法所得，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

調查指，李再勇大搞勞民傷財的「政績工程」，肆意違規舉債融資，造成重大債務風險，嚴重破壞當地生態環境；違規接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排，謀求特殊待遇；違規收受禮品禮金，搞權色、錢色交易；漠視群眾利益，干涉群眾生產經營自主權；違規干預司法和執紀執法活動，利用職務便利為他人在工程承攬、項目規劃審批等方面謀利，並非法收受巨額財物；濫用職權，造成公共財產、國家和人民利益重大損失。

朱從玖則被指妄議黨中央大政方針和重大決定，搞團夥破壞政治生態，私自攜帶違禁書籍入境並長期閱看；多次接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排，違規為親屬和他人在入職錄用、職務晉升等方面謀取利益；違規收受禮品禮金，對配偶違規在管轄地區從事經營活動知情但未予糾正，利用職權為親屬謀取不正當經濟利益；公器私用，違規干預和插手市場經濟活動及執法司法活動；利用職務便利為他人在公司上市、融資貸款等方面謀利，並非法收受巨額財物。