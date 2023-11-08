傳醫科生接觸試劑後患癌　醫院稱願受查

廣東省中山大學附屬第二醫院（簡稱中山二院）乳腺外科團隊近日傳出，受實驗環境和試劑影響，致多人患癌。該院周三（8日）通報，近年在醫院乳腺腫瘤中心實驗室工作、學習過的人員中有3人罹患癌症，該實驗室無在讀學生患癌。對於外界關切患癌與實驗室或試劑接觸的關聯性，中山二院表示歡迎有關部門組織第三方機構評估調查。

周二（7日）有網民發文稱，中山二院某蘇姓導師及宋姓導師所帶課題小組，出現集體定向患癌的情況。文中所附聊天截圖顯示，有人認為是實驗室的造模試劑造成，稱今年在乳腺外科已有6名學生患癌，其中一人是胰腺癌肝轉移，大多為罕見癌症。另有網民稱，此次事故疑與上述學生所在實驗室二甲苯洩漏有關。

中山二院在微信公眾號發通報稱，兩名患病職員分別為黃姓女子和劉姓男子，同樣於該院攻讀博士學位，並於畢業後入職醫院乳腺外科，從事臨床工作。黃女今年10月確診患胰腺癌，劉男則於6月確診患滑膜肉瘤。兩人均已接受手術，目前情況穩定、恢復良好。另有一名從外地醫院畢業的博士生，前年來院進修，去年4月離開廣州，今年在工作當地被診斷患乳腺癌。中山二院表示，乳腺腫瘤中心實驗室自2009年啟用以來，一直嚴格按照規範統一管理，對所有實驗人員開展實驗前安全和規範操作培訓。