藍白合差總統選舉沒共識　賴清德公布競選總部成員

國民黨和民眾黨尋求「藍白合」共推台灣總統參選人，至今未有共識，外傳如國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲的「侯柯配」破局，前高雄市長韓國瑜將與侯組成「侯韓配」，但柯、韓否認此說法。對於柯可能放棄組隊，侯周三（8日）表示會按照自己步伐，堅定往前並團結所有力量贏得最後勝選。

柯文哲提到，藍白合有共識的地方很多，只差在總統選舉沒共識。侯友宜回應稱，藍白合最大共識就是組成最強的團隊，大家有共同理念和想法，才能並肩作戰。對於柯不只堅持全民調，還要手機和固網電話方式各佔一半，侯則稱如只是傳聞就不予評論，現在只會全力衝刺選舉。有資深媒體人透露，韓國瑜坦言有被侯徵詢當副手，但韓強調沒意願，只會當啦啦隊。

另外，民進黨總統參選人賴清德周二（7日）公布競選總部組織架構，包括決策委員會召集人邱義仁、後援總會總會長陳茂仁、國政顧問團召集人鄭麗君、總協調林佳龍、總督導卓榮泰、總幹事潘孟安及主任委員姚立明，榮譽主委則由行政院前院長蘇貞昌擔任。賴表示，副手人選將於兩周左右後公布。由於鄭麗君已納入競總核心成員，意味她已非副手人選，台駐美代表蕭美琴呼聲愈來愈高。