海洋發展面臨前所未有風險　王毅倡協商化解矛盾

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周三（8日）向在海南三亞舉行的第4屆海洋合作與治理論壇發表致詞。他指當今世界並不太平，海洋的發展面臨前所未有的風險挑戰；提出堅持以對話解決爭端、以協商化解矛盾，完善危機溝通機制，加強區域安全合作。

本屆論壇由海南華陽海洋合作與治理研究中心、中國南海研究院、中國海洋發展基金會聯合主辦，來自逾30國300多名各界代表參加。王毅致詞時闡述中方提出的4點建議，其一是堅持對話協商，守護海洋和平安寧，堅持由直接當事方友好協商解決歷史遺留海上爭端，堅持抵制海上陣營對抗和零和博弈。其二是堅持公平正義，完善海洋治理體系，中方將繼續全面參與聯合國框架內海洋規則的制定與治理機制實施。

王毅亦提出堅持生態優先，永葆海洋清潔美麗，中方將堅持漁業資源可持續利用，繼續實施休漁制度，堅決打擊非法捕撈。最後是堅持合作共贏，實現海洋繁榮昌盛，中方將與各方高質量建設「海上絲綢之路」，打造藍色經濟夥伴關係，繼續與各國加大海洋基礎設施建設合作，維護航道安全，不斷提升海上互聯互通水平。