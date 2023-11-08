陸美關係如沒法緩解　台憂選前遭大陸施壓

台灣國防安全研究院周三（8日）舉辦「2023台北安全對話」，邀專家探討大陸對全球秩序與民主構成的挑戰及台海風險等，台總統蔡英文到場發表談話。陸委會近日舉行諮詢委員會議，亦聚焦近期陸美互動對兩岸關係的影響，有委員認為如未來半年陸美關係沒法緩解，大陸或在台灣選舉前後對台採取複合性施壓行為。

陸委會第51次諮詢委員會議上，有委員認為陸美關係取決於結構性因素，衝突並非單一選項，惟雙方已難回到過去友好關係，目前尚無任何指標顯示雙方關係有緩和可能性，而美方持續以多邊架構圍堵大陸，無論在軍事、外交及科技等各方面大陸暫未找到突破口。另有委員認為，大陸既定政策不受台灣選舉結果影響，也不會讓台灣問題破壞陸美關係，惟應避免大陸因內部經濟頹靡，鋌而走險在台海製造衝突，同時建議台政府與大陸保持互動。

美國前國防部次長弗盧努瓦（Michele Flournoy）和美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger），周二將以視像方式在2023台北安全對話演講。蔡英文致詞時表示，日益升高的「灰色地帶」活動嚴重破壞印太區域穩定，包括在南海和東海的海上恫嚇，台灣更是不斷遭遇挑戰。她指出，台灣安全與印太、世界安全息息相關，身為國際社會負責任的一員，台灣將持續維護區域和平穩定；並強調要採取全面對策，加強重層嚇阻及國防自主，讓人民了解保衞台灣至關重要。