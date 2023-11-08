塌頂體育館驗收花2年惹議　再有殯儀館簷篷遭雪壓毀

黑龍江省佳木斯市樺南縣悅城體育俱樂部周一（6日）疑因不堪積雪坍塌，造成3死，俱樂部負責人事後被警方控制，市縣兩級紀檢監察機關開展調查。事發後，有關該體育館建築質量、屋頂結構和降雪重量等討論不斷，內媒指出該體育館從竣工到驗收時間長達2年。在該省七台河市，周二（7日）再發生積雪導致建築物損毀事故。

悅城體育俱樂部位於樺南縣育才路北段的悅城廣場綜合體7號樓，2017年7月開建，翌年7月竣工，建設單位為黑龍江省悅城房地產開發有限公司，施工單位為黑龍江海峰偉業建築安裝工程有限公司，監理單位為佳木斯三江建設監理公司，2020年7月通過驗收。有從業員指出，建設項目竣工後申請驗收交付時間長短不一，從十多天到幾個月不等，如竣工資料不合格或其他關係沒理順等，驗收時間更可長達2、3年。商業登記查冊網站天眼查資料顯示，黑龍江省悅城房地產開發有限公司已於去年注銷，黑龍江海峰偉業建築安裝工程有限公司則在樺南縣先後中標承建10多個市政工程和保障性居住工程建設項目。

事故生還者明明（化名）表示，事發前現場傳出「嘣嘣嘣」的聲音，他即時發出警告，救了其餘6人。3秒後，整個頂層便塌下來，他躲在柱下逃過一劫。明明回想當時連續發生3次坍塌，在最後一次坍塌前，他與其他人一同救出另一人。至於事件中2名遇難初中生劉迦和郭俠的朋友王宇表示，當晚3人約好吃飯後去打籃球，劉、郭因在附近吃飯先到球場，王宇則回家吃飯遲到，因而避過一劫。

有網民周二發影片稱，七台河市有殯儀館簷篷被雪壓壞，幸事件中無人受傷，現場拉起封鎖線。據該市氣象局消息，周二下午到夜間，該市降雪持續，總降雪量級仍為暴雪。