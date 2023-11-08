企業向境外洩露資訊　致兩客戶遭西方制裁

內媒周三（8日）報道，上海國安機關查處多宗涉及外國的間諜案例，不少民眾受到威逼利誘，向借故接近的外國情報人員提供機密資料。其中有企業負責人收到自稱某國執法機構的電郵，擔心公司蒙受數百萬元人民幣損失，將公司內部及客戶資訊外洩，終令相關公司被西方列為制裁對象。

國內高科技行業有兩間企業前年毫無預兆地被某西方大國被列入制裁範圍，對於企業資訊何以外洩並遭外國政府部門盯上，上海市國家安全局迅速啟動調查。調查發現一間長期從事進出口貿易的公司，其45歲王姓負責人前年年初收到上述電郵索取敏感數據，遭自稱某國執法機構威脅如不配合，將停發出口許可證。王某未立即向有關部門報告，提供數據後卻難以抽身，同年年底他和其公司因涉嫌非法向境外機構提供訊息數據，均被依法處罰。

上海市國家安全局去年8月另破獲一宗針對黨政機關工作人員的間諜案。曾在上海某大學讀研的90後男子董某，在街上認識了一名外國人並逐漸成為好友，原來對方是外國間諜，不斷付費要求他從單位找行業機密數據和分析報告，甚至指導他考取公務員編制，以接觸更多單位內部重要和核心資料和數據。董某最終間諜罪成，判囚4年9個月，剝奪政治權利1年。就讀航空領域專業的00後學生小張也有類似遭遇，求職時落下外國間諜陷阱，將空域管制、航運保障、軍機航線、軍用機場分布等重要情報外洩，目前已被上海國安機關採取強制措施。