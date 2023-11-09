「螞蟻搬家」式偷公司150瓶茅台　司機囚5年8個月

浙江省溫州市某企業司機利用工作機會，以螞蟻搬家方式偷走倉庫內的150瓶茅台酒，再將酒變賣的錢用在賭桌上。經理事後發現並報警，該司機日前被法院以盜竊罪、職務侵佔罪判處有期徒刑5年8個月，並罰款3萬元（人民幣，下同，約3.3萬港元）。

案情指，00後男子項某今年3月入職溫州某企業當司機。他某次替經理取酒時發現倉庫有很多存貨，同月下旬偷走放在一司機櫃桶的倉庫鎖匙，偷走6瓶飛天茅台，以16,200元（約17,600港元）賣給煙酒回收店。當晚他再到倉庫偷走7瓶茅台，在同一家回收店銷贓，此後他多次利用午休、下班等時間盜取茅台。經理5月10日發現倉庫少了很多茅台後報警，警方迅速鎖定是「內鬼」，項某當場供認。

檢察院審查認定，在3月29日至5月9日期間，項某多次盜取企業倉庫內的茅台酒，並轉賣給附近兩家煙酒回收店，累計收款逾39萬元（約42萬港元）。其中一位店家表示，起初懷疑過項某，但他表示替父親賣酒，而且每次他都開着豪車前往賣酒。雖然項某家屬其後代項某賠償賣酒的款項，並取得企業諒解，但檢察機關認為，項某的行為已構成盜竊罪和職務侵佔罪，因此提起公訴。