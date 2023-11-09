普京晤張又俠　稱俄中合作是穩定國際局勢重要因素

俄羅斯總統普京周三（8日）在莫斯科會見到訪的中共中央軍委副主席張又俠時指出，俄中合作是穩定國際局勢的重要因素。

普京在會面中表示，俄中不會效仿冷戰時期的模式建立任何軍事聯盟，而中俄的合作是建設性的，也是穩定國際局勢的重要因素。普京又指，俄中在軍事和軍事技術領域的接觸正在邁上新台階，而在軍事技術領域的合作中，排在第一位的是太空或現代武器方面的高科技領域合作，包括高軌道飛行器群，而「鑑於現代武器類型的前景，它們毫無疑問會確保俄羅斯和中國的安全。」

普京又指出，美國愈來愈頻繁地拉攏北約成員國在亞太地區製造緊張局勢，試圖在區內構建新的軍事政治聯盟，這都是受他們自己的私利驅使。普京稱俄方會與中方一起，冷靜、謹慎地應對，加強國防能力，包括通過兩國定期舉行海上和空中聯合演習，並不斷提升雙方的協同合作水平。

張又俠則表示，近年中俄兩軍關係發展維持強勁勢頭，各領域合作亮點紛紛。中方願與俄方一道，落實兩國元首的重要共識，進一步深化兩軍務實合作，共同維護兩國利益，維護世界及區域繁榮穩定。