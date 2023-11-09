李顯龍：大陸在台灣問題上非「衝動好戰」

新加坡總理李顯龍周三（8日）在當地出席一個論壇發言時，認為中國大陸在台灣問題上並非「衝動好戰（trigger-happy）」，他指大陸「希望台灣是『一個中國』的一部分」，但未確定如何實現；又指除非大陸受到挑釁，否則世界「不會一覺醒來發現他們（大陸）已決定發動登陸戰」。外電認為，李顯龍這番言論，是在淡化台海衝突迫在眉睫的可能性。

外界預期中美元首會下周在美國三藩市出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會面，李顯龍指雙方見面是積極的發展，但不會解決中美兩大經濟體之間面臨的所有挑戰，「不要指望一次會面就能讓一切變得甜蜜和輕鬆。」

李顯龍又提到南海主權爭議，指菲律賓、越南、汶萊及馬來西亞4個東盟成員國，都在南海提出主權聲索，全部都希望與中國之間達成一些安排，但同時與中國有其他利害關係。

談到以巴戰事時，李顯龍譴責巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上月初對以色列發動的襲擊，以及此後一個月內造成的平民傷亡，指出除兩國方案外，沒有其他選擇可以確保以巴的和平。另外，李顯龍仍然認為東南亞有受到恐怖襲擊的風險，其理據是最近有青少年因涉嫌策劃在新加坡發動攻擊而被捕，以及回教祈禱團等恐怖組織存在於區內等。