傳日揆擬於下周四APEC峰會期間　與中國領導人會晤

亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議將於下周三至下周五（15日至17日）在美國三藩市舉行，較早前有消息指，中美元首計劃在下周三舉行雙邊會談，日媒周四（9日）報道，日本首相岸田文雄亦擬在下周四（16日）於APEC會議期間與中國領導人舉行會談，日本政府將派遣一名高級官員前往中國為此進行協調。

日本國家安全保障局長秋葉剛男將於本周四訪華，與中國外交部長王毅舉行會談。報道指，日方會密切關注中美元首會談是否舉行，然後再作出最終決定。

報道稱，岸田希望就懸而未決的日中雙邊問題，傳達日方的主張，包括在日本排放福島核污水後，北京暫停進口日本水產品一事；岸田同時希望透過表達在關鍵議題上合作的意願，與中國建立建設性、穩定的雙邊關係。

至於美國白宮發言人巴埃爾被記者問到，中美元首的三藩市會晤是否百分之百會會舉行說，她目前仍不掌握可以證實會面的消息，但白宮會在近日披露更多相關消息。另一方面，美國國務卿布林肯之前在日本接受傳媒訪問時表示，美國預計美中元首將在下周APEC會議期間會面，雙方正就此展開工作，認為美中領導人舉行磋商十分重要，有利於兩國尋找可以合作的領域，並探討如何以負責任的方式解決分歧。