台英簽署提升貿易夥伴關係協議　鎖定3議題談判

台灣行政院經貿談判辦公室宣布，台灣周三（8日）與英國簽署《提升貿易夥伴關係協議》，為兩地長期經貿策略夥伴關係奠定重要基礎框架，之後將鎖定數碼貿易、投資、再生能源與淨零碳排3項議題展開談判。

台駐英代表謝武樵與英駐台代表鄧元翰（John Dennis）透過視像形式簽署上述協議。經貿辦指出，協議除了確立台英雙方建立提升貿易夥伴關係，也設定未來進一步談判的機制及談判規範，之後再繼續擴充到對雙方有利的其他議題。經貿辦強調，台英半導體產業鏈互補，未來可結合各自優勢成為數碼科技合作最佳後盾。

台行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，英國正積極與印太地區重要國家建立經貿關係，今次協議對台灣經貿發展有正面意義，有助進一步提升台灣國際經貿地位，增進其他國家與台交往信心。他指出，此協議也是台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，未來有機會作為其他歐洲國家與台提升貿易關係的借鏡，對台爭取加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）亦有重要意義。