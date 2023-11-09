暴雪下大學宿舍牆身開裂　校方疏散學生

內地東北地區近日暴雪，揭發黑龍江省多宗疑似「豆腐渣」工程。該省哈爾濱市一間大學周二（7日）有學生控訴暴雪下宿舍寢室開裂，事發後校方僅對裂縫進行簡單處理。該校後勤公寓部周三（8日）表示，縫隙為伸縮縫開裂，已疏散在裂縫較大一側居住的學生，到同一幢樓的對側居住。黑龍江省教育廳稱已介入調查，並要求校方出具情況說明。

事發於黑龍江中醫藥大學，出現裂縫的為7號寢室樓。學生發文透露，大家疑惑怎麼室內愈來愈冷，暖氣愈來愈涼，「原來是樓裂了」。據其分享的照片顯示，該寢室樓3至6樓均出現裂縫，可見清晰裂痕，甚至可透過6樓的縫隙從室內看見外面亮光。該學生又指，前年及去年該縫隙處均有開裂情況，今次哈爾濱出現暴雪天，同一位置再現裂痕。

該校後勤公寓部工作人員表示，為了防止裂縫透風，校方已採取相關措施。工作人員指出，涉事宿舍為該校附屬醫院投資建設，因樓體較長，必須有抗震伸縮縫，去年出現裂縫時已進行鑑定，結果顯示沒安全隱患；今年再現裂縫後，已委託有關單位鑑定，尚未有結果。據預測，東北雨雪天氣周四（9日）逐漸減弱，但黑龍江東部、吉林東部、新疆南疆西部山區等地部分地區仍有大雪，局部地區暴雪；江南、華南則是陰雨較多。