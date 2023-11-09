倒塌體育館死者母親討說法　遭拿家人公職施壓

黑龍江佳木斯樺南縣悅城體育館周一（6日）發生坍塌事故，造成3名初中生死亡，官方曾稱事故與下雪有關，惟針對體育館建築質量以及項目開發商的質疑仍未解開。周三（8日） 網傳影片顯示，其中一名遇難學生母親向有關方面討說法時，疑遭對方拿家中兩名公職人員的工作施壓。

網傳其中一名遇難學生母親稱，現在就跟丈夫離婚，跟孩子舅父斷絕關係；又表示孩子是她所生，「拿（上述兩人）工作壓我不管用」。該母親稱，兒子學習成績很好，能考上重點高中，原打算給他辦升學和謝師宴以及婚禮，但「現在甚麼都沒有了，只能給兒子辦葬禮」。她情緒激動，到最後更癱坐地上，在旁多人見狀立即上前攙扶。

商業登記資料顯示，該體育館項目開發商黑龍江省悅城房地產開發有限公司去年已注銷。內媒周四（9日）報道，在已注銷的股權結構中，公司實際控制人是吳立遷，為樺南縣建設局幹部，其妻楊巾力則為環保局幹部。夫婦二人2012年開始涉足地產開發，卻沒開發資格，最早掛靠在樺南縣鑫隆房地產有限責任公司。楊巾力2015年與鑫隆房地產員工李鐵柱等人合資成立悅城公司，兩年後李等人退股，吳成為法定代表人，2018年至2021年該公司總營收達2.2多億元人民幣（約2.4億港元）。