內地不法分子謊稱退貨退款　套取消費者資訊實施詐騙

內地雙11購物節臨近，各網上平台紛紛推出優惠。中國消費者協會指出，有不法分子以平台退貨退款名義，誘導消費者下載虛假應用程式（App）或加入微信群進行賠付，從而套取消費者銀行卡號、手機號碼、驗證碼等資訊，將消費者的錢轉走。

據指，不法分子事先通過非法渠道獲取消費者的購物資訊，再謊稱是電商或物流客服，利用「商品有質量問題」、「快遞丟失」、「會員充值出現問題」等理由謊稱進行超額賠付，然後誘導消費者離開官方平台，下載虛假App或加入微信群進行賠付。也有不法分子以「激活退款通道」、「繳納退款保證金」等理由要求受害人轉帳匯款，稱會將錢連同賠償一併返還，當受害人將錢轉至不法分子提供的帳戶之後，對方又會以其他藉口誘導受害人繼續轉帳，連續詐騙。

中消協提醒，消費者要了解退貨退款流程，正規網購平台的退款、賠付款都是從顧客支付帳戶原路返回。凡是接到自稱「商家」或「客服」的電話，應第一時間登錄官方平台核實真偽。消費者應注意保護個人資訊，在日常生活中要提高個人資訊保護意識，不隨意點擊陌生連結，不掃描陌生二維碼，不下載陌生軟件，不加入陌生群聊。最後是警惕涉卡轉帳，如出現提供銀行卡帳號、密碼、轉帳、匯款等要求時，應高度警惕，立即停止。