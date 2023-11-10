內地首發現23種長新冠標誌物　助識別高危人群

長新冠的診斷和治療目前仍存困難，缺乏早期識別及干預的生物標誌物。內媒周四（9日）報道，中日友好醫院等團隊最新發現23個長新冠蛋白標誌物，將有助早期識別長新冠高危人群，為研究長新冠機制提供分子層面的線索。該研究近日在國際醫學期刊《刺針》子刊上發表。

研究團隊納入181名2020年1月至5月在湖北武漢市金銀潭醫院出院的新冠患者，並與年齡、性別相匹配的181名未感染新冠的人群進行社區對照，對出院患者發病後6個月、1年及2年3個時間點及社區對照的血漿樣本進行蛋白組學檢測。他們發現，新冠患者發病後2年存在4種主要的生物過程恢復模式，從中獲得有潛在臨床應用價值的長新冠蛋白標誌物，其與肺功能、長新冠核心症狀等有關。

團隊指出，全球既往感染新冠病毒的人群中有10%存在長新冠，影響涉及多器官系統。長新冠的機制假說包括感染後組織中殘留的病毒、新冠病毒特異性抗體與宿主蛋白交叉反應引起的自身免疫等，但上述假說仍待進一步驗證。而從更長時間維度揭示新冠患者生物過程恢復模式、探究可能影響他們遠期預後的重要蛋白質，對於研究長新冠機制非常重要。