與何立峰展開兩日會談　耶倫重申美國無意與中國脫鈎

耶倫（左）與何立峰（右）在三藩市會談。圖為兩人今年7月在北京會晤。（Getty Images 圖片）

美國財長耶倫周四（9日）起在三藩市與中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰展開一連兩日的會談，開啟新一輪中美經貿對話。耶倫重申，美國無意與中國脫鈎，並指出世界上最大的兩個經濟體一旦全面分離，對兩國來說都是「災難性的」。

耶倫稱讚美國和中國在溝通方面取得「重大進展」，但同時表示，美方對中方特定的經濟做法感到擔憂，例如一些阻礙美國公司和工人在公平環境競爭的做法，美方將會與中方直接進行溝通。耶倫又指，中美兩國都有義務，在解決全球經濟面臨的問題時擔當領導角色，包括氣候變遷、低收入國家和新興市場的債務困境等。

耶倫又表示，美國將繼續利用其經濟強國的地位來實現國家安全目的，包括採取「有針對性的行動來保護我們和我們盟友的國家安全」，又指會在會面中，與中方進一步討論「出於國家安全目的而使用經濟工具的問題」，亦會致力就這些行動進行明確溝通，以防止任何誤解或誤判。

外界盛傳中美元首擬於下周三（15日）三藩市亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間會晤，耶倫與何立峰的會談被認為是為這次元首會晤鋪路。