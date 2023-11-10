應對呼吸道傳染病　北京發布社會面防控措施

北京周三（8日）發布支原體肺炎等秋冬季呼吸道傳染病社會面防控措施，從學校、學生、家長、養老機構、醫療機構等方面給出具體防控建議。當中包括建議學校今年冬季減少組織集體活動，養老機構為工作人員接種新冠、流感、肺炎球菌等疫苗，進一步減少院友感染風險。該市周四（9日）通報，當地多間醫院兒科已開始實施「先化驗再診療」措施，以精簡流程、縮短候診時間。

學校方面，當局建議學校嚴格落實晨午檢、因病缺勤登記和報告等制度；出現集中發燒疫情的學校，倡導病例所在班級學生疫情期間佩戴口罩；而出現疑似或臨床診斷呼吸道傳染病例的班級，應加強症狀監測、病例管理、消毒、通風等措施。學生出現身體不適時應立即報告老師和家長，避免帶病上課；有呼吸道症狀時減少外出，外出時佩戴口罩。家長亦應關注孩子精神狀態和健康狀況，如出現持續發燒、劇烈咳嗽、病情反覆，要及時就醫。

醫院機構方面，在增加診療服務能力的同時，應同步重視院內感染防控工作；通過優化和嚴格執行就診流程，杜絕普通門診、急診患者和發熱門診患者交叉感染；並安排醫務人員嚴格落實預檢分診制度等。養老機構方面，則建議加強環境衞生管理和整治，對入住老人及工作人員開展傳染病防治知識專題講座，嚴格落實疑似病例或臨床診斷病例的登記管理制度，保護易感人群。