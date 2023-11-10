鋼鐵廠涉賣「毒地皮」　部分建成住宅出售

上海陸家嘴集團2016年以約85.25億元（人民幣，下同，約91.5億港元）競得江蘇蘇鋼集團旗下17塊地皮，開發多年後發現其中14塊有嚴重土壤污染。陸家嘴集團近日向蘇鋼集團提告索償100.44億元（約107.7億港元），獲江蘇省高級人民法院受理。

內媒周四（9日）報道，蘇鋼集團曾委託蘇州市環境科學研究所及蘇城環境科技有限責任公司對涉事地皮作污染調查，報告表示前蘇鋼廠焦化區域污染主要集中在污水處理區和粗苯車間，污染土方量約3.96萬立方米，其餘區域的土壤和地下水未受污染，可再開發利用。但綠網益環境數據中心則查出結果存在極大落差，個別地點的氰化物、苯及萘超標，污染土方量約9.99萬立方米，表層污染嚴重，地下水污染物濃度高，可能影響附近民眾健康。環保部門今年向陸家嘴集團發出兩張罰單，合共約545萬元（約584.38萬港元）。

記者日前到訪前蘇鋼廠，發現焦化區內污染最嚴重的4號地皮完全荒廢，長滿蘆葦，池塘水呈黑色，門外有嚴禁進入標示。而非焦化區已建成陸家嘴錦綉瀾山小區，部分住宅完成銷售，而建好的寫字樓則不對外營運，更駐有保安人員，拒絕外人進內。有多塊地皮已停工，並堆滿鋼板、木村和磚塊。