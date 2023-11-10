擊殺女童拋屍井中　強姦前科犯判死

河南省信陽市一名14歲女童2015年9月20日上學途中失蹤，去年家人獲悉她早已遇害，被拋屍井中。內媒周四（9日）報道，信陽市人民檢察院近日提起公訴，信陽市中級人民法院審理後宣判，男被告故意殺人罪成，判處死刑，剝奪政治權利終身，並要賠償死者家屬經濟損失約3.8萬元人民幣（約4萬港元）。

涉事女童小雨（化名）為信陽市光山縣城司馬光中學的住校生，事發當日離家返校，但老師發現她沒出現在班上自習，父親張先生報警後，多方不斷發尋人啟事、查找小雨的網上聊天紀錄，但多年過去始終沒有音信。直至去年8至9月，張先生獲悉小雨的遺體被人藏在離家不遠處的一間老屋水井。他表示，後來聽說警方帶疑犯魏某某到發現遺體的地方指認現場，但自己始終沒見過孩子遺體，也不知道兇手身份和動機。

判決書顯示，魏某某曾因犯強姦罪被判囚，案發當日駕車時碰倒小雨，對方輕傷提出要到醫院，魏某某拒絕並持鐵棍擊打她頭部。魏某某發現小雨沒有呼吸後，將她部分衣服脫掉，再棄於其老家村民空置的老宅水井，至去年5月落網。張先生認為魏某某是有預謀地強姦殺人，但對方否認此說法。